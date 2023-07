Caprile al Napoli, l'agente: «De Laurentiis è stato determinante»

Elia Caprile sposa il progetto Napoli. Ma prima di guadagnarsi l'azzurro, giocherà in prestito a Empoli per la prossima stagione. «È stato importante l’intervento di tutti coloro che lavorano col Napoli, ma soprattutto del presidente De Laurentiis che ha spiegato perfettamente il progetto che ha in mente per Caprile. Questo è stato determinante: il Napoli si è presentato con un progetto credibile, stimolante e se ti arriva l’offerta del club campione d’Italia non puoi dire di no» ha spiegato Graziano Battistini, agente del calciatore. «Si sono stracciate le linee per un percorso bello e stimolante e c’è grande voglia di viverlo da protagonista. Questo percorso nasce da un’annata che sta cominciando adesso, da Empoli».

«Non si è mai parlato di terzo portiere: Gollini è tornato a Napoli perché ci sono dei programmi ben precisi e non si è mai parlato di Elia quest’anno presente nella rosa del Napoli e quindi nemmeno del ruolo di secondo o terzo portiere» ha spiegato l'agente a Radio Crc. «Per un ragazzo giovane come Caprile la continuità diventa determinante e l’opportunità di provare a dimostrare di essere all’altezza della serie A è molto stimolante ed è la cosa più bella che potesse capitargli oggi».