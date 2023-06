Napoli, omaggio a Massa Lubrense con Tommaso Starace e Decibel Bellini

Proseguono i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Stavolta tappa nella piazza di Massa Lubrense, con due ospiti di eccezione: Tommaso Starace e Daniele Decibel Bellini (foto Luigi Coppola).

Il magazziniere del Napoli e lo speaker dello stadio Maradona sono stati accolti con calore dai tifosi e insieme hanno festeggiato il terzo titolo. Per Starace, un'istituzione del club azzurro, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza: a metà luglio, infatti, per i campioni d'Italia comincerà il ritiro precampionato in Trentino.