Simeone, al Cholo la statuina del figlio Cholito con la maglia del Napoli

Un omaggio speciale per il Cholo Diego Pablo Simeone. L'allenatore dell'Atletico Madrid, infatti, ha ricevuto la statuina del figlio con la maglia numero 18 del Napoli. Una bellissima sorpresa per l'ex centrocampista argentino che sta trascorrendo qualche giorno a Napoli in compagnia del Cholito.

Simeone, infatti, ha assistito alla partita scudetto degli azzurri contro l'Udinese in un ristorante del Lungomare e poi si è lasciato contagiare dal clima di festa che ha colorato l'intera città di Napoli.