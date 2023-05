Mertens a Napoli, passeggino speciale per Ciro dopo lo scudetto

Nonostante la cessione della scorsa estate e la distanza con Istanbul, non si affievolisce l'amore tra Dries Mertens e Napoli. Il belga, che nei giorni scorsi è tornato nella sua casa di Posillipo libero da impegni con il Galatasaray, ha ricevuto in regalo un passeggino speciale per il piccolo Ciro: tutto azzurro, personalizzato con il nome del primo erede di casa e con tanto di scudetto e numero 3 sulla capottina.

L'immagine è stata condivisa sui social dalla compagna Kat.