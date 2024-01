Torna d'attualità la salute di Ezequiel Ivan Lavezzi, il Pocho argentino ancora nei cuori di tanti tifosi azzurri che rimbalza da Buenos Aires e fa notizia. Domenica, infatti, l'ex calciatore napoletano sarebbe finito nuovamente nell'oblio già conosciuto negli ultimi tempi, con un ricovero d'urgenza nella capitale argentina e ancora ore concitate per tutta la famiglia che da settimane gli era vicino dopo i fatti ancora poco noti di fine dicembre.

Per la stampa argentina, infatti, Lavezzi sarebbe finito nuovamente in clinica. Una versione non ufficiale ma riportata dalle principali agenzie del Paese e del Sudamerica. Il Pocho sarebbe stato ricoverato dalla famiglia alla Clinica Dharma, nel quartiere di Bodo a Buenos Aires, tra le strutture più famose d'Argentina per il recupero dalle dipendenze e la salute mentale. La clinica è stata "visitata" negli anni da diversi personaggi di spicco non solo dello sport ma anche dello spettacolo e della cultura argentina, un vero e proprio punto di riferimento per i problemi che ormai da mesi attanaglierebbero Lavezzi, di cui si è raccontato di tutto nelle ultime settimane: dai problemi che il Pocho avrebbe con sostanze stupefacenti alle truffe milionarie subite con danni ingenti al proprio patrimonio.

Una vera e propria smentita da parte dell'entourage del calciatore non è mai arrivata. Una risposta, però, è arrivata involontariamente da Tomas, figlio di Lavezzi, tra le persone che più hanno assistito il Pocho nelle ultime settimane. «Mio padre sta bene e sta curando la sua salute, ma smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è mai stato ricoverato per overdose né per tutti gli altri problemi che avete inventato negli ultimi giorni» le parole sui social del giovane Tomas. Che solo qualche giorno fa aveva pubblicato uno scatto natalizio proprio con il Pocho e con la mamma.

Continua dunque con un nuovo capitolo la lunga telenovela che vede protagonista l'ex calciatore azzurro. A fine dicembre l'incidente domestico a Punta del Este in Uruguay e il primo ricovero, poi il ritorno in patria assistito dal fratello Diego e da una nuova fiamma conosciuta negli ultimi mesi. Nei giorni del Natale Lavezzi era anche riapparso sui social: qualche scatto casalingo, altri dal noto barbiere social Dany Ale, un abbraccio con l'altro ex Napoli German Denis che aveva incrociato proprio a Buenos Aires (insieme avevano condiviso un'esperienza in maglia azzurra e anche in nazionale). Fino alle notizie di domenica che sembrano rilanciare nella paura il Pocho: il sorriso sembrava non mancare, ora è tornato il timore. Anche i tifosi dall'altra parte dell'oceano sperano di rivedere presto il Lavezzi conosciuto negli anni di Napoli.