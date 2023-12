Lavezzi torna sui social: foto con Denis e taglio di capelli

Dopo le settimane concitate e gli incidenti alla spalla, torna a sorridere Ezequiel Lavezzi, l'ex calciatore di Napoli e Paris Saint Germain che è tornato a postare contenuti foto e video dai suoi account ufficiali sui social. Il Pocho ha ritrovato in Argentina l'altro ex azzurro German Denis, poi si è mostrato ai fan dopo il primo taglio di capelli post incidente. L'argentino sembra già essere tornato in forma e soprattutto sorridente dopo i problemi avuti in Uruguay.