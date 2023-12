Lavezzi, post social per tranquillizzare i tifosi: ecco il sorriso del Pocho

Niente parole ma solo un sorriso. Ezequiel Lavezzi torna a mandare messaggi ai tifosi dopo ore di attesa e di spavento per l'incidente che aveva colpito l'ex calciatore argentino a inizio settimana in Uruguay.

Dai suoi canali social ufficiali, l'ex Napoli e Paris Saint Germain ha caricato una foto in giardino di qualche giorno fa, rilassato e sorridente, un messaggio per quanti gli vogliono bene.

Sono giorni complicati per il recupero dopo l'infortunio, ma per l'argentino la strada sembra essere in discesa.