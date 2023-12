Lavezzi accoltellato, spunta la prima foto dopo l'incidente

Sono state ore da caos le ultime di Ezequiel Lavezzi, rientrato in Argentina dopo l'incidente in Uruguay con la famiglia. A condividere la prima foto social dopo l'accaduto ci ha pensato Diego Lavezzi, fratello del Pocho che era con lui negli ultimi giorni anche a Punta del Este. «Sta bene, non l'abbiamo ricoverato in una clinica» ripete sui social l'altro Lavezzi, nella foto l'ex calciatore del Napoli riposa sul divano con una evidente medicazione alla spalla dovuta alla frattura subita nell'incidente dello scorso mercoledì.