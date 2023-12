Caso Lavezzi, il Pocho ricoverato in una clinica di Buenos Aires

Dopo l'incidente domestico di qualche giorno fa in Uruguay, continua la telenovela relativa a Ezequiel Lavezzi, il 38enne ex calciatore di Napoli, Paris Saint Germain e della nazionale argentina che era stato trasportato d'urgenza in una clinica di Punta del Este, località uruguaiana in cui stava vivendo le vacanze natalizie.

Secondo quanto riportato da TN Argentina, dopo il ritorno in aereo verso l'Argentina, l'ex calciatore argentino è stato ricoverato nuovamente presso il Sanatorio Otamendi, clinica privata argentina specializzata nella riabilitazione e nella disintossicazione dei suoi pazienti. La versione ufficiale dell'incidente non è ancora stata comunicata. Sui social, anche il fratello Diego - presente al momento dell'incidente - ha scritto ai fan: «Il Pocho sta bene, sta provando a recuperare da questo incidente domestico. Grazie per i vostri messaggi» si legge in rete.