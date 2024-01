Lavezzi, la verità dell'avvocato: «Il Pocho soffre di ipomania»

Dopo settimane di speculazioni e due ricoveri tra Uruguay e Argentina, arriva finalmente una verità nel caso Ezequiel Lavezzi, l'ex calciatore del Napoli che vive settimane dure insieme con la sua famiglia. «Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni», a parlare è il legale di Lavezzi, Mauricio D’Alessandro «I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto» ha spiegato.

L'ex calciatore argentino è dalla scorsa domenica in una clinica privata di Buenos Aires. «Ezequiel soffre di ipomania, un disturbo cronico che colpisce l’umore.

Aveva già subito in passato le conseguenze di questa patologia, non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare un disturbo psichiatrico che potrebbe spingere qualcuno a farsi del male» ha spiegato il legale in una intervista a SoFoot.

«Cosa è successo in Uruguay? Nel cuore della notte ha sentito un rumore e ha pensato ci fossero persone in casa. Quando ha lasciato l’ospedale, ha cercato di superare la crisi da solo. In generale, possono essere necessari dai quindici giorni a un mese, ma non ci è riuscito, ecco perché è tornato in clinica. Non è una patologia che si cura dicendo semplicemente: non andare a ballare. Richiede cure mediche».