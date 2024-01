Lavezzi, il fratello del Pocho ringrazia Napoli sui social

«Pocho tieni duro» è lo striscione apparso in Curva A lo scorso sabato ed esposto dai gruppi organizzati durante tutta la durata di Napoli-Salernitana, match giocato al Maradona nell'ultimo weekend di campionato. Un messaggio forte per una città che non ha mai dimenticato Ezequiel Lavezzi, alle prese con un periodo di difficoltà nelle ultime settimane: un messaggio condiviso sui social anche da Diego Lavezzi, fratello dell'ex calciatore che ha voluto ringraziare a distanza i napoletani.

Il Pocho è stato ricoverato nuovamente la scorsa settimana in una clinica per la risoluzione delle dipendenze con l'aiuto proprio della famiglia.