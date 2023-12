Napoli, Elmas nella Top 10 delle cessioni più remunerative per il club azzurro

20 milioni di euro più altri 5 di bonus. Eljif Elmas saluta Napoli per trasferirsi al Lipsia in Germania dopo oltre quattro anni d'azzurro. La cessione del centrocampista macedone - che fu pagato al Fenerbahce una cifra intorno ai 16 milioni di euro nell'estate del 2019 - entra tra le dieci operazioni in uscita più remunerative per il club di De Laurentiis: Elmas supera Allan e Fabian Ruiz, al 7° posto nella speciale classifica.

Le cessioni più remunerative per il Napoli:

1. Higuain alla Juventus - 90 milioni

2. Edinson Cavani al PSG - 64 milioni

3. Jorginho al Chelsea - 57 milioni

4. Kim Min Jae al Bayern Monaco - 48 milioni

5. Kalidou Koulibaly al Chelsea - 38 milioni

6. Ezequiel Lavezzi al PSG - 30 milioni

7. Eljif Elmas al Lipsia - 25 milioni

8. Allan all'Everton 24 milioni

9. Fabian Ruiz al PSG - 23 milioni

10. Simone Verdi al Torino - 22 milioni