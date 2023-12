Napoli, ufficiale il trasferimento di Elmas al Lipsia: «È il passo giusto per me»

Dopo le visite mediche dello scorso weekend, ora è anche ufficiale: Eljif Elmas saluta il Napoli e si trasferisce al Lipsia.

A confermarlo una nota dai canali ufficiali del club tedesco: il centrocampista macedone lascia l'azzurro e si accasa alla squadra della Red Bull firmando da gennaio un contratto che lo legherà ai tedeschi fino al 2028.

Eljif lascerà la 7 vestita al Napoli e indosserà la nuova numero 6 del Lipsia per le prossime stagioni. Un affare che porterà alle casse del club almeno 25 milioni di euro. «Spostarsi in Bundesliga e unirsi al Lipsia è un sogno per me. Arrivare qui è il passo giusto per me e non vedo l'ora di incontrare tutti a gennaio.

Il club si è affermato come una delle migliori squadre della Bundesliga ed è diventato un grande nome nel calcio europeo in un brevissimo periodo di tempo. Quando ho parlato con Rouven Schröder e Marco Rose, mi sono reso conto molto rapidamente di voler giocare per questo club».