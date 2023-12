Napoli-Monza, riecco Lindstrom: il danese è a disposizione

I problemi di formazione per Walter Mazzarri continueranno anche in vista di Napoli-Monza, ultimo match degli azzurri nel 2023.

L'allenatore toscano, dopo la deludente trasferta di Roma, non avrà a disposizione il difensore Natan per il problema alla spalla, così come Stanislav Lobotka, che resterà a casa con ogni probabilità.

L'infortunio dello slovacco non gli ha permesso di allenarsi nelle ultime ore: questa mattina a Castel volturno per lui solo lavoro personalizzato in campo. Chi, invece, ci sarà è Jesper Lindstrom: il danese ha recuperato e questa mattina si è allenato in gruppo. Sarà quindi tra i convocati del match contro il Monza che chiuderà l'anno della squadra azzurra.