Napoli, riecco il Cholo: Simeone in città prima del ritorno a Madrid

L'atletico Madrid tornerà in campo solo a gennaio, l'occasione giusta per qualche giorno di riposo a Napoli insieme con tutta la famiglia. Diego Simeone è in città per il Natale insieme con Giovanni, il Cholito azzurro che invece sta portando avanti in queste ore gli allenamenti in vista del match contro il Monza del 29 dicembre. Il calciatore argentino ha postato nelle ultime ore sui social le foto in città con il resto della famiglia, l'occasione per mostrare anche agli altri Simeone le bellezze napoletane.