Mazzarri, con il Monza in emergenza in attacco si affida a Simeone

Con il Monza ne mancheranno almeno 7: Natan (lo stop è lungo: almeno 50 giorni), Olivera, Lobotka (se tutto va bene rientra per la gara con Salernitana ma molto più probabile a Riad per la Supercoppa), Lindstrom (può al massimo andare in panchina), gli squalificati Osimhen e Politano.

Elmas ha raggiunto Lipsia ed è la prima cessione di questa sessione invernale: Zanoli e Demme, pur partenti, dovrebbero essere tra i convocati. Insomma, piove sul bagnato.

Ora mettersi nei panni di Walterone non deve essere per nulla semplice.

Ci sono ancora tre giorni per fare le valutazioni, ma per restare blindati al 4-3-3 bisognerebbe, di fatto, fidarsi di Demme come regista. Cosa che è successa solo in Coppa Italia.