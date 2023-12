Kvaratskhelia, il 2023 anno record: ma l'azzurro perde il podio dei migliori

C'è anche Khvicha Kvaratskhelia nella classifica del Cies Football Observatory 2023. Il portale specializzato negli studi sul calcio ha inserito il georgiano del Napoli tra i migliori esterni dell'ultimo anno, un ennesimo riconoscimento per il georgiano che non vive in queste settimane un momento indimenticabile. Kvara, però, esce dal podio dei migliori, occupato da Rashford, Grealish e Mitoma, tutti calciatori della Premier League, ma resta davanti al collega "italiano" Rafa Leao. La classifica è stata stilata mettendo insieme diversi parametri: minuti giocati, gol e assist realizzati, risultati sportivi e importanza del campionato in cui il calciatore milita.