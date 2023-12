Napoli-Osimhen, retroscena sul rinnovo: ecco perché la firma è arrivata a Natale

La trasferta di Roma è stata l'occasione giusta per lo scambio di sì definitivo. Victor Osimhen e il Napoli hanno rinnovato il loro accordo, allungando di una stagione quel contratto che aveva fatto dormire pochi sonni tranquilli a Aurelio De Laurentiis dalla scorsa estate a oggi. Il patron azzurro ha chiuso una telenovela lunga qualche mese: ma come mai la firma è arrivata proprio poco prima della fine del 2023?

La risposta arriva dal portale specializzato Calcio e Finanza: il rinnovo prima del 31 dicembre mette al sicuro il club azzurro dalla eventuale eliminazione del Decreto Crescita. In caso di rinnovo oltre l’1 gennaio, se dovesse essere confermata la totale eliminazione, la società non avrebbe potuto sfruttare i vantaggi fiscali contenuti nella norma fino a oggi. Una differenza anche per il bilancio: con la firma nel 2023, il Napoli potrà contare su costi complessivi simili tra ammortamento e stipendio lordo sia per questo bilancio che per quello del prossimo anno.