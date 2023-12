Napoli-Frosinone, l'Analisi ignorante: è una figura di... epocale

Coppa Italia! Torna il TURNOVERONE TOTALE di WALTERONE. Si rivede persino Demme. Marittiello capitano. Imbarazzo per Di Lorenzo, che non riesce a trovare la panchina, non avendo idea di dove sia.

In realtà Walterone aveva chiamato anche me per giocare stasera ma sono rimasto imbottigliato nello SPACCETT di traffico natalizio

L'undici titolare sembra dunque una di quelle formazioni improvvisate che si fanno ai tornei dei Villaggi estivi, tra gente che manco si sape e ci mettiamo un po' a carburare.

Dopo un quarto d'ora, Jack lo sfondatore (di rezze) scheggia il palo.

Il Frosinone però c è e si propone in avanti con Caso, che manda a culo a terra Zanoli, e Cheddira

Poi Gaetano corre coast to coast come quando da ragazzino vedevi partire il pullman per Miseno e serve Raspadori, che si fa chiudere

Poi l'episodio che potrebbe cambiare il volto al match. Okoli, che si ispira a Marusic, sbaglia retropassaggio e serve il CHOLITO, che salta il portiere e mette dentro

Ma c'è l' intervento dell' irreprensibile Var che, andando a ritroso di soli sei mesi, scova un tocco di mano di Lindtrom. Certo, nel frattempo sono cambiate un paio di legislature, è entrato l' Euro, qualcuno ha cominciato una nuova vita e il Frosinone ha cominciato una nuova azione però SI ANNULLA

MA CHE REGOLA È MAI QUESTA?!? AIUTACI TU CHIFFIIIIIIIIIII

Andiamo al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: Zanoli sta dimostrando perché gioca sei minuti a trimestre, Raspadori è un buco nero: ogni palla su di lui è persa

Ripresa

MR6 su punizione dal limite prende il palo pieno, ma noi possiamo solo immaginarcelo, visto che il regista era impegnato a fare un primissimo piano di Gaetano

Fuori il Maestro e Demme, dentro Lobo e J-DI LO che lascia la sua fascia a Gaetano

GAETANO CAPITANO

CHIUDETE TUTTO

Dentro anche Kvara e Osi.

Mazzarri deve essersi deciso a fare sul serio. E infatti l'ingresso dei titolari cambia la partita. Trasformandola in un horror.

Difendiamo in maniera imbecille e NON nel senso che imbelle e Barrenechea su angolo (evitabile) la spizza e trova il gol. 0-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Di Lorenzo, senza la sua fascia, è un po' come Sansone senza capelli, Icardi senza la mutanda di Wanda in testa, Cruciani senza la lordumma.

Retropassaggio sciagurato. Caso. Gol. 0-2 MA CHE CASOOOOOOOO

Caso che in tutto questo, si spoglia per festeggiare e pare Benigni in un cinepanettone

Per farvi capire il nostro momento, il peggiore in campo del Frosinone è quello di proprietà nostra.

Facciamo così schifo che Abisso pare nel livello di decenza

Ormai completamente atterrito, guardo sconfortato le immagini di un Napoli sempre più in bambola.

Sul rigore dello 0-3 passo alle visioni mistiche e mi compare il Maledetto

Mangiarane che si masturba davanti alla partita.

Ma non c è limite al peggio. Harroui. 0-4 MAMAMAMAMAMAMA

Va bene, è una figura di Juve epocale, ma cerchiamo di guardare il lato romantico della cosa: fra 10 anni i tifosi del Frosinone si ricorderanno ancora di questa serata, del nostro mal di pancia.

Walterone, io ti voglio bene ma vedi che quando abbiamo detto che rivolevamo il Napoli dell'anno scorso, intendevamo il Campionato, no la Coppa Italia

Vado a proporre ad Adl di regalare la maglia col numero 71 ad Abisso, ciao