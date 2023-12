Napoli-Frosinone 0-4, ko da record in Coppa: l'ultimo poker più di 60 anni fa

Un vero e proprio disastro quello del Napoli contro il Frosinone. I ciociari passano 4-0 al Maradona mandando in tilt la squadra di Mazzarri. Un ko da record: come riportato da Opta Italia, infatti, era dal luglio 1958 che il club azzurro non perdeva una partita di Coppa Italia in casa con almeno 4 gol di scarto (0-4 con la Lazio in quel caso).

