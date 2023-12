Lavezzi, periodo da dimenticare: truffa da 30 milioni di euro per il Pocho

Un periodo da dimenticare per Ezequiel Lavezzi, l'ex attaccante argentino che ha vissuto negli ultimi giorni ore concitate per un incidente alla spalla che l'ha messo ko. Un momento no per il Pocho, stretto da alcuni problemi che deriverebbero - secondo i media argentini - anche da una truffa milionaria che Lavezzi avrebbe subito per mano del suo ex agente, Alejandro Mazzoni.

30 milioni di dollari (27 milioni di euro circa) volatilizzati per il Pocho, truffato da una persona sempre rimasta nel suo entourage quando ancora era in campo. Una questione da approfondire per le autorità, così come quella che riguardava il suo incidente domestico a Punta del Este, in Uruguay. In queste ore il Pocho è riasto in Argentina insieme con i membri più stretti della sua famiglia: la madre e il fratello Diego che da giorni è con lui.