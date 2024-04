Mertens in Turchia con la borsa del Napoli: lo scatto con l'ex azzurro Ghoulam

La sfida tra Galatasaray e Hatayspor è stata anche l'occasione per ritrovarsi per Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, due ex calciatori del Napoli che giocano oggi in Super Lig in Turchia.

E un particolare ha colto l'attenzione dei fan: l'attaccante belga ancora usa per sé un borsello dei suoi anni a Napoli, con tanto di logo azzurro in bella mostra.

Particolare che non è sfuggito ai più attenti: il legame di Dries con Napoli è ancora molto forte anche se la sua parabola azzurra si è conclusa ormai quasi due anni fa. Lo scorso anno, mentre gli azzurri conquistavano lo scudetto in Serie A, Mertens ha vinto il campionato proprio con il Galatasaray.