Monza-Napoli, probabili formazioni: Ngonge infortunato, trauma contusivo alla coscia. Kvaratskhelia a parte

Cyril Ngonge ha lasciato la seduta di allenamento del Napoli di questa mattina nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra. Il calciatore belga non si è allenato quindi con i compagni per il resto della mattinata agli ordini di Francesco Calzona.

Da capire, ora, quali saranno i tempi di recupero per il calciatore arrivato in azzurro a gennaio e già vittima nelle scorse settimane di un guaio muscolare che l'aveva tenuto fuori per diverse partite.

Una seduta di allenamento a cui non ha partecipato nemmeno Khvicha Kvaratskhelia: dopo aver saltato l'allenamento di ierti, il georgiano si è allenato a parte anche questa mattina. Per lui, seduta personalizzata in campo. Entrambi i calciatopri saranno valutati nelle prossime ore in vista della trasferta di domenica a Monza.