L'asticella si è abbassata sempre di più per il Napoli. Prima il sogno di un bis dello scudetto che è durato il tempo di un amen, poi almeno la qualificazione in Champions, quindi l'ultimo posto utile per l'Europa che conta come minimo sindacale ed infine la speranza di guadagnare almeno un posto utile per l'Europa League o almeno la Conference. È la storia di una stagione amara, amarissima, per i campioni d'Italia.

Gli azzurri adesso, oltre a leccarsi le ferite e vedersi sempre più sbiadito lo scudetto sul petto, devono provare almeno a centrare una qualificazione in Europa dalla porta secondaria. O anche quella di servizio. I numeri dicono che l'impresa è comunque ardua, ma non certo impossibile, considerando che mancano otto partite al termine delle stagione e la truppa di Calzona si ritrova attualmente nella pancia della graduatoria all'ottavo posto con 45 punti.

Con 24 punti a disposizione, alcuni scontri diretti ed una quota che potrebbe sicuramente abbassarsi se – come è probabile - ci sarà il bonus Champions anche per il quinto posto, il Napoli dovrà comunque cercare di conquistare dai 18 ai 20 punti circa fino alla fine del campionato. Il che significa che bisognerà comunque vincerle quasi tutte. Magari qualche bonus potrebbe arrivare dagli scontri diretti, visto che gli azzurri devono ancora affrontare Roma e Bologna (al Maradona) e la Fiorentina al Franchi. Insomma, la media potrebbe anche abbassarsi, ma guai ad abbassare la guardia.

Già tanti, troppi, cali di tensione sono costati caro. A voler dare uno sguardo agli ultimi cinque campionati, infatti, la quota per l'Europa League negli ultimi sette tornei è stata di 65 punti per chi si è piazzato al sesto posto e 62 punti per il settimo. Insomma il Napoli è obbligato comunque a vincere almeno sei partite su otto per essere certo di staccare il pass in Europa League, qualcosa in meno per la Conference. In ogni caso sarebbe un ingresso dalla porta di servizio, ma almeno darebbe continuità ad una qualificazione in Europa che gli azzurri conquistano da quasi cinque lustri.