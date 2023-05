Napoli-Fiorentina live, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sapevano di non poter entrare, perchè è un aeroporto militare, ma hanno lo stesso raggiunto Grazzanise perchè lì sarebbero atterrati i calciatori che ieri sera, a Udine, hanno coronato un sogno che i più di loro inseguivano da tutta la vita: Napoli campione d'Italia. Quando l'aereo ha toccato la pista è scattato un lungo applauso, ma i campioni se ne sono poi andati alla spicciolata. I più con auto e minivan, altri invece sono saliti su un bus che li ha portati a Castel Volturno, la sede del ritiro degli azzurri. Anche qui tanti tifosi, ma per loro poca soddisfazione: hanno potuto solo intravedere Spalletti, su un pullmino, che con un cellulare riprendeva tanta esultanza. Per il terzo scudetto, atteso dai napoletani da 33 anni, a Napoli si continua a festeggiare. E sarà cosi almeno fino a domani, quando la squadra incontrerà la Fiorentina in uno stadio Maradona già da tempo tutto esaurito.