Osimhen, dove va? Il Chelsea accelera, è corsa a due con Kane

I campionati che stanno per concludersi accendono ora i fari sul calciomercato e Victor Osimhen ne sarà assoluto protagonista. Il Chelsea, come riportato dal Telegraph, ha intenzione di accelerare già in queste settimane alla ricerca della nuova punta che potrà rivoluzionare l'attacco dalla prossuma stagione, visti i grandi investimenti pronti per l'estate.

Con l'arrivo eventuale di Mauricio Pochettino, Harry Kane - che ha già avuto al Tottenham - potrebbe essere l'obiettivo numero uno, ma non sono opzioni così remote quelle che riguardano Osimhen e anche Rasmus Hojlund dell'Atalanta. I Blues guardano con interesse alla Serie A e non hanno problemi economici: il club di Aurelio De Laurentiis - che ieri ha ribadito il no all'eventuale trasferimento del nigeriano - parte da una base d'asta molto alta tra i 120 e i 150 milioni di euro.