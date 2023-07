I ritiri, gli allenamenti, le partite, il duro lavoro. Ma anche le ansie, le paure, le aspettative, i trasferimenti e la vita fuori dal campo. Questo sarà al centro di La diez, il nuovo progetto di social-sit presentato da Giulia Coppini, moglie del Cholito Giovanni Simeone, che ha annunciato per oggi il primo episodio del nuovo lavoro, un format tutto dedicato al calcio ma con un punto di vista completamente diverso: quello della dolce metà.

APPROFONDIMENTI Danso al Napoli, Garcia guida il pressing Mario Rui e Lobotka, la ripresa è già iniziata Kvaratskhelia re dei giovani assistman: solo un Under 23 fa meglio di lui in Europa

Se dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, allora La diez sarà sicuramente da gustarsi episodio per episodio. «La diez parla di come Giulia è sopravvissuta e continua a sopravvivere nel mondo del calcio» spiega la Coppini attraverso i suoi canali social: «Cosa ne sarà di lei nella nuova città? Dove vivranno? Il cane si stresserà? Come farà a non dare pensieri al marito che deve pensare solo al calcio? Quale sarà la prossima città?», le domande a cui la serie - girata nelle settimane post-scudetto - cercherà di trovare una risposta. Al centro, chiaramente, ci saranno anche l'attaccante argentino e Napoli, «Una città che stra-amiamo» spiega Giulia e che da un anno è diventata casa per entrambi. Quella dello scudetto è stata una cavalcata incredibile, ma con La diez si proverà a scoprire quello che succede quando le telecamere si spengono e l'intimità di casa diventa padrona, tra trasferimenti in nuove città, le maglie della nuova squadra, l'adattamento alle nuove realtà e le macchinette del caffè da non lavare in lavastoviglie. Il nome è un chiaro riferimento all'anima italo-argentina della coppia: lo stesso Simeone, in gol nell'ultima di campionato contro la Sampdoria, aveva esultato mostrando una maglia azzurra numero 10 al Maradona in ricordo del Diez più importante per Napoli e gli argentini.

Quello dei Simeone è un viaggio già lungo: i due si sono conosciuti aquando il Cholito giocava con i viola. Si erano detti sì a Ibiza nel 2021 tra pochi intimi, dopo aver rimandato il matrimonio di un anno a causa del covid e festeggiando poi con le rispettive famiglie e gli amici nel 2022. La Coppini - fiorentina doc - ha cambiato già tre volte città per seguire il marito: Cagliari prima, Verona poi e Napoli un anno fa. Ha un passato da modella: vince Miss in gambissima Toscana e partecipa a Miss Italia nel 2013. Successivamente è entrata nel mondo della moda. Poi la televisione, inviata di Quelli che il calcio in Rai negli anni in cui il compagno gioca con la Fiorentina. Si erano conosciuti grazie a amici in comune, lui le parlava d'arte, lei gliela faceva ascoltare: ha studiato recitazione e musica, ha provato a sfondare nella musica ma per il momento il suo brano migliore resta l'interpretazione di If I Ain't Got You durante il matrimonio. Ora sbarca sui social per una sit tutta da ridere.