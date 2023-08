Biglietti falsi per i Coldplay, preso il truffatore seriale dei concerti

Compra due Facebook due biglietti per i Coldplay a Napoli, ma non vedrà mai il concerto: era una truffa. Dopo qualche settimana di indagine l'autore del raggiro è stato preso dalla polizia.

A seguito di denuncia e dei successivi accertamenti di eseguiti da personale del commissariato di Ariano Irpino è stato individuato l’autore della truffa in danno di un giovane del Tricolle intenzionato ad acquistare dei biglietti per il concerto del noto gruppo musicale previsto per il 21 giugno scorso a Napoli. Il giovane ha trovato il relativo annuncio sul gruppo “Vendo-scambio biglietti” su Facebook e dopo una breve contrattazione ha acquistato due biglietti del concerto, trasferendo la somma di 347 euro sul conto intestato al truffatore. Successivamente il denunciante, nel ricontrollare la genuinità dei biglietti acquistati e a lui inviati tramite mail, ha riscontrato con sorpresa che i due biglietti erano fasulli in quanto mai emessi dalla Ticketone.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di risalire all’effettivo intestatario del conto finanziario dove risultano essere state trasferite le somme per l’acquisto dei biglietti, che è stato denunciato.

Si tratta di un cinquantenne napoletano con diverse segnalazioni in banca dati delle forze di polizia per reati contro il patrimonio e in particolare truffe. Si è accertato che sul conto indicato dal truffatore erano già state versate altre somme per acquisto di biglietti per il concerto dei Coldplay.