Chiara Ferragni, al concerto dei Coldplay con la sorella Francesca e Chiara Biasi: «Se la beve la Chiara»

Anche Chiara Ferragni ieri era al concerto dei Coldplay. Con lei, la collega influencer Chiara Biasi e la sorella Francesca Ferragni. Tra il pubblico, tanti erano i vip e personaggi dello spettacolo che si sono lasciati andare alle note della musica del gruppo inglese: da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Zlatan Ibrahimovic.

L'influencer, con la sorella e l'amica, si è divertita pubblicando sui social i momenti salienti del concerto, ma i fan hanno notato un piccolo dettaglio. Tra una canzone e l'altra della band le tre hanno cantanto a squarciagola mentre venivano paparazzate da chi le era vicino allo Stadio San Siro di Milano.

Nella città lombarda, Chiara Ferragni ieri sera si è goduta il concerto della band inglese che ha conquistato proprio tutta Italia. I fan, però, hanno notato un dettaglio che hanno paparazzato e che l'influencer Chiara Biasi ha poi ricondiviso sul suo profilo social.

Le tre, con una birra in mano e sorrisi stampati in volto, hanno brindato con l'entusiasmo delle teenager.

Prima di entrare nel Palasport Chiara Ferragni ha salutato dei ragazzi campani con un «Forza Napoli!» che ha fatto sorridere i suoi fan partenopei, mentre, in molti, non hanno potuto fare a meno di notare ancora una volta la canotta bianca trasparente indossata dall'imprenditrice che mette in risalto le sue forme.

Chiara Ferragni, però, tra braccialetti colorati, occhi lucidi dall'emozione e circondata dall'affetto delle persone che le vogliono bene, per una sera si è dimenticata degli hater e si è lasciata andare alla musica dei Coldplay.