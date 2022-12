Aurora Ramazzotti e il romantico Capodanno con Goffredo Cerza: tra le foto spunta il primo baby gift

Procedono a gonfie vele le vacanze natalizie di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker trascorrerà l'ultimo dell'anno in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e l'amico ed ex gieffino Tommaso Zorzi.

La coppia brinderà al nuovo anno che sarà il più speciale della loro vita: a febbraio, infatti, è previsto il parto per il loro primo figlio che sarà un maschietto. Manca poco e già arrivano i primi regali per il bebè...

Aurora Ramazzotti ha deciso di passare qualche giorno in pieno relax col suo Goffredo Cerza. E, per farlo al meglio, ha scelto la nuova struttura di QC Terme a Bormio. Tra duri allenamenti e cene romantiche, la coppia si sta godendo al meglio il loro Capodanno da futuri genitori.

La figlia di Eros Ramazzotti ha condiviso una carrellata di foto di quelli che sono stati momenti memorabili di questa piccola vacanza: lo scatto romantico che ritrae la coppia in accappatoio (con i loro nomi incisi sopra) in una location mozzaffiato. Poi, la cena romantica insieme all'amico Tommaso.

E per ultimo, lo scatto che ha incantato i follower: due pantofoline per il piccolo bebè in arrivo. Si tratta di un paio di babbucce a forma di coniglietto della famosa linea Bunnies by the Bay: grigie, taglia neonato e con le orecchie da coniglietto.