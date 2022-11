Maltempo in Campania, Ischia flagellata: frana trascina auto a mare a Casamicciola, uomo recuperato dal fango

Danni, allagamenti e frane a Ischia, località Casamicciola Terme, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'isola questa notte.

Questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Carabinieri di Ischia e protezione civile sul posto. Un uomo è stato travolto dal fango: recuperato e salvato. È cosciente.

Ieri i sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e il commissario prefettizio di Casamicciola avevano predisposto la chiusura delle scuole.

Anche a Procida il sindaco, in considerazione delle previsioni meteo e dell'allerta emanato dalla protezione civile regionale aveva deliberato la chiusura di tutti i plessi scolastici.