Vento forte nel golfo di Napoli: stop aliscafi per Ischia e Procida, a rischio anche i traghetti

Per il forte vento di libeccio i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli procedono oggi con difficoltà.

Attualmente infatti risultano cancellate tutte le corse per Ischia e Procida operate dai mezzi veloci dal Molo Beverello di Napoli.

Col libeccio che soffia attualmente a velocità che raggiungono i 30 nodi ed onde alte anche oltre i 2,5 metri sono a rischio per le prossime ore anche i collegamenti per le due isole effettuati dalle navi traghetto considerando che, secondo le previsioni, le condizioni meteo per il pomeriggio e la serata sono destinate a peggiorare.