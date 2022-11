Marano, spedizione punitiva in via Falcone. Giovani identificati: "Vicini al clan Amato-Pagano"

Sono stati identificati dai carabinieri gli autori del raid avvenuto alcuni giorni fa a Marano, nella centralissima via Falcone, cuore della movida cittadina. Una decina di giovani, residenti tra Mugnano e Melito, in gran parte collegati agli ambienti della criminalità organizzata (clan Amato-Pagano), fecero irruzione all'esterno di due attività commerciali.

Una spedizione in piena regola per punire alcuni giovani di Marano, rei di aver lanciato pietre contro alcune autovetture che transitavano in zona. Gli autori del raid avrebbero malmenato alcuni ragazzi del posto e anche diversi adulti, seminando il panico tra i presenti. Vicenda seguita dai militari dell'Arma della locale compagnia.