Marigliano, gestione e combustione ​illecita di rifiuti: denunciato

Sono stati i carabinieri della stazione Carabinieri Forestale di Marigliano che, nell'ambito di una più vasta operazione di controlli disposti dal Gruppo Carabinieri forestale di Napoli e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di illecito sversamento, nella periferia del Comune di Marigliano hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un 50enne del posto titolare di un'azienda agricola.

All'interno dell’azienda, posta ai margini della zona industriale-artigianale di Marigliano nelle immediate vicinanze dell’alveo Frezza, i militari hanno rinvenuto rifiuti speciali posti su suolo nudo e in alcuni casi anche combusti. L'uomo è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti e l'area, di circa 70 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro.

La zona interessata è da sempre area dove si sversano rifiuti in ogni tipologia che nella maggior parte dei casi vengono anche dati alle fiamme per eliminare prove e risalire alle aziende, anche abusive, che sversano.