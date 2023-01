Torre del Greco-Ercolano, maxi rissa di Capodanno tra baby gang a colpi di casco

Mega rissa di Capodanno a Torre del Greco: scontro tra baby gang locali e della vicina Ercolano.

Ieri sera è scoppiata una megarissa in area Vesuviana tra giovanissimi: due bande, una di Torre del Greco e l’altra di Ercolano si sono presi a botte di fronte agli occhi terrorizzati di centinaia di minori che si ritrovano davanti ad un bar in zona, per l'ultimo brindisi dell'anno. Secondo alcuni presenti i litiganti si sono colpiti con dei caschi lasciando persino qualcuno ferito e sanguinante.

La scena, ripresa da un telefonino, sta facendo il giro del web e la reazione è di indignazione. “Benvenuti nelle Favelas” è la didascalia del video. L’emergenza baby gang si sta facendo sempre più preoccupante a Torre del Greco, in particolare nel centro storico. Alle forze dell’ordine non risultano denunce.