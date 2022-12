Meteo a Ischia, prorogata l'allerta a causa del maltempo

Il rischio frane non può dirsi superato, resta alto, a causa del maltempo. L'allerta meteo con criticità gialla in vigore da ieri alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è prorogata infatti fino alle 16 di domani. Lo rende noto il direttore della Protezione civile campana, Italo Giulivo.

Sono di «entità moderata», comunque, le piogge previste per le prossime 24 ore a Ischia. Lo sottolinea Italo Giulivo, chiarendo che la stima varia tra i 20 e i 60 millimetri di pioggia, ma «l'impatto su un territorio già molto provato può variare fortemente a seconda della concentrazione della precipitazione. Un conto sono piogge diffuse nell'arco di più ore, un conto quelle che concentrano la loro forza in un lasso di tempo limitato».

Questo il quadro meteo in dettaglio. «In vigore fino alle 16 di oggi: allerta meteo gialla sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole Area Vesuviana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno; Monti Picentini). Dalle 16 di oggi fino alle 16 di domani: Allerta Meteo Gialla sulle zone 1, 3, 5, 6, 8 (Piana Campana, Napoli, isole, area vesuviana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno; monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento​)», si legge nel bollettino.