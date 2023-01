Morto Porzio "o presidente": appello per dedicargli una strada

TORRE DEL GRECO. Una strada dedicata ad Antonio Porzio, il simbolo della zona mare venuto a mancare nei giorni scorsi. Questa la proposta lanciata dal figlio Vincenzo ed accolta da numerosi cittadini. Antonio Porzio, presidente del comitato «Il progresso», è morto lunedì all’ospedale Maresca a causa di una pleurite. L’uomo era da anni impegnato nel sociale, soprattutto dell’area delle Cento Fontane, per anni simbolo di degrado ma al centro di un’opera di riqualificazione e recupero in tempi più recenti. Il suo decesso ha colpito l’intera comunità perché l’uomo, detto “o presidente” era molto noto e apprezzato da tutti.





Il figlio Vincenzo Porzio, pure impegnato nel sociale, ha lanciato un appello alle Istituzioni: «Credo che farebbe piacere a tanti - ha detto- se una strada della zona mare, potesse chiamarsi via Antonio Porzio, visto il grande impegno sociale che ha dedicato mio padre, per la stessa zona. Ne cito alcune: la ristrutturazione del Monumento delle Cento Fontane, il servizio trasporto pubblico fino all'ospedale Maresca, gli interventi per la scuola E.De Nicola per gli studenti della zona mare negli anni 80, quando vennero dichiarati inagibili i plessi scolastici 6° Circolo Didattico di Corso Garibaldi e Palazzo Ascione ( Via che Conduce alla Marina). Per non parlare di tantissime iniziative, altrimenti poi ci vorrebbero giorni per descriverli. Spero vivamente che questa idea possa essere presa in considerazione, non perché è il mio papà, ma perché ha scritto la storia della zona mare».