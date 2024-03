Morto Vincenzo Gloria: era uno dei primi tassisti di Pozzuoli

C'è stato un tempo, non troppo lontano, in cui se avevi bisogno di un taxi a Pozzuoli, c'era il suo.

Sempre disponibile e gentile con tutti, Vincenzo Gloria, uno dei primi tassisti della città flegrea, si è spento stamattina all'età di 97 anni.

Persona nota e apprezzata dai puteolani e non solo, Enzo come tutti lo chiamavano, è stato uno dei primi ad avere la licenza di un taxi a Pozzuoli.

Trentanni spesi ad accompagnare turisti e residenti, e dopo averla ceduto la ĺicenza, ha continuato a guidare per altri venti anni, come autista di ambulanze presso l'ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva personalmente anche sui social. «Era sempre gentile e professionale» scrive Francesca, mentre Giuseppe lo ricorda «appoggiato al suo taxi sempre intento a dare spiegazioni ai turisti e non solo...sempre garbato e pronto per una nuova corsa, in piazza era il punto centrale dei taxi ..

Buon viaggio Enzo per questa tua ultima “corsa”, ci mancherai».