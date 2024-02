Mugnano, vandali in azione: distrutta la casetta dell'acqua. Il sindaco: «Sporgo denuncia, indivdueremo i colpevoli»

Casetta dell'acqua vandalizzata nuovamente a Mugnano. L'impianto installato nella villetta San Lorenzo è finito nuovamente nel mirino dei vandali, come era già accaduto in passato.

Il sindaco Luigi Sarnataro, in una nota, ha annunciato che presenterò una denuncia presso le competenti autorità. «Acquisiremo le immagini dalle telecamere di sicurezza circostanti per individuare i colpevoli e portarli davanti alla giustizia - tuona il primo cittadino - Sono profondamente indignato per l'ennesima vandalizzazione della casetta dell'acqua di Villetta San Lorenzo. È inaccettabile che il patrimonio comune venga danneggiato in questo modo, mettendo a rischio un servizio fondamentale per tutti noi. Chiunque abbia visto qualcosa può contattarmi e condividere qualsiasi informazione utile, garantiremo l'anonimato».