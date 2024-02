Brusciano, minacce con arma e botte per rapina, arrestati

Lo scorso 6 novembre 2023 colpirono un uomo con una cintura e gli puntarono contro anche un'arma per portargli via il portafogli: i carabinieri della stazione di Brusciano, per quella rapina, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due pregiudicati di 21 e 19 anni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, i due avrebbero minacciato l'uomo, pretendendo il marsupio all'interno del quale era custodito il suo portafogli.

A quel punto il 19enne lo avrebbe colpito con una cintura per pantaloni, mentre l'altro, tenendo la vittima per le spalle, gli avrebbe puntato una pistola contro.

Le indagini, avviate dopo la denuncia della vittima e sostenute dall'analisi delle immagini di video-sorveglianza e dalle testimonianze raccolte, hanno consentito di individuare e identificare i due rapinatori, che sono stati condotti al carcere di Poggioreale.