Pomigliano, agguato al candidato sindaco Cioffi: picchiato a sangue

Si tingono di sangue sulle strade le elezioni comunali di Pomigliano previste per il 14 e il 15 maggio. Il candidato sindaco di Europa Verde, Salvatore Cioffi, ex presidente del consiglio comunale ed ex consigliere della Città Metropolitana di Napoli, poco prima delle nove di stasera è stato picchiato selvaggiamente da due o più individui non ancora identificati. In base alle prime testiomonianze di compagni e amici, Cioffi avrebbe subito un vero e proprio agguato finalizzato a fargli del male e senza nessuno scopo di rapina.

Ora il politico si trova ricoverato al pronto soccorso della vicina clinica Villa dei Fiori di Acerra. Fortunatamente, secondo quanto sinora trapelato, le sue condizioni non sono gravi. «Però è ridotto male. Ha il volto tumefatto ed ecchimosi su tutto il corpo», dichiara a caldo Carimine D'Onoforio, amico della vittima e compagno di partito. Contro quest'increscioso episodio si sono scagliati Massimo Bonelli e Francesco Emilio Borrelli, rispettivamente segetario nazionale e deputato di Europa Verde, che poco prima del brutale pestaggio avevano partecipato stasera insieme con Cioffi all'inaugurazione di uno spazio verde dedicato ai cani nei pressi del campo di basket ubicato a pochi passi da via Udine, dove poi è avvenuta la violenza al politico.

«Un atto camorristico su cui bisogna fare subito chiarezza», fanno sapere Borrelli e Bonelli. Al termine della manifestazione Salvatore Cioffi è andato via da solo per andare a prendere la sua auto parcheggiata pochi metri più avanti. A un certo punto alcuni brutti ceffi si sono avvicinati al candidato sindaco e lo hanno immediatamente aggredito pestandolo a sangue. Quindi gli aggressori si sono subito dileguati. Cioffi è rimasto a terra ma la gente dai balconi ha sentito le sue grida di aiuto ed ha chiamato i carabinieri. I militari sono accorsi in forze sul posto. Poco dopo Salvatore Cioffi è stato portato in ospedale. Ha riportato ferite e contusioni guaribili in almeno due settimane. Le indagini sono dei carabinieri di Castello di Cisterna.