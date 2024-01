Portici, tenta rapina al supermercato: arrestato in flagranza dai carabinieri

PORTICI. Tentata rapina al supermercato: ladro bloccato dai cittadini e arrestato in flagranza dai carabinieri. Questa mattina un uomo già noto alle forze dell’ordine si è introdotto nel supermercato «Il pellicano» di via San Cristoforo e ha provato a svaligiare le casse minacciando il personale con una scacciacani. Tuttavia i cittadini presenti e il proprietario del supermercato hanno immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione che sono accorsi sul posto. I militari hanno braccato l’uomo in flagranza stringendogli le manette ai polsi. Sarà giudicato per direttissima.

L’aumento dei casi di criminalità a Portici da tempo spinge l’amministrazione targata Vincenzo Cuomo a chiedere maggiori controlli sul territorio. Diverse sono state le lettere scritte al prefetto dal sindaco e dai consiglieri comunali, in cui si chiede un maggior numero di forze di polizia per il controllo dell’ordine pubblico. Tra i firmatari delle principali istanze al prefetto, alla polizia e ai carabinieri il consigliere Francesco Portoghese, sempre in prima linea sul territorio. «Da mesi stiamo sollecitando il prefetto e le forze dell’ordine - ha detto portoghese- ad un maggiore intervento sulla città di Portici perché c’è una recrudescenza di reato.

Continue rapine, anche nelle abitazioni, raid alle auto per strada e tentativi di furti nelle strade come via San Cristoforo, via Gravina, piazzale Brunelleschi, via Liberta etc.

I cittadini collaborano segnalandoci e problemi e, spesso, come in questo caso, intervenendo in prima persona. Il nostro allarme resta affinché lo stesso commissariato di Portici ed Ercolano riceva più risorse perché si tratta di due comuni complicati». Nella giornata di venerdì è stato arrestato dai carabinieri Gennaro Giglio, 54enne di San Giorgio a Cremano beccato in via San Cristoforo a Portici con oltre un chilo di droga e con un contasoldi.