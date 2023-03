Rinnovo esenzioni ticket: aperture straordinarie dei distretti sanitari nel pomeriggio

L’Asl Napoli 2 Nord ha potenziato il servizio per l’imminente rinnovo dell’esenzione ticket (il vecchio esonero scade il prossimo 31 marzo). E così i distretti sanitari, che comprendono ben 32 comuni, resteranno aperti anche il martedì pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Ecco i comuni interessati: Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo, Barano di Ischia, Ischia, Forio di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Mugnano, Marano, Calvizzano, Qualiano, Villaricca, Giugliano, Melito, Acerra, Casalnuovo.

A Procida, invece, gli uffici resteranno aperti il giovedì, sempre dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

“Chi è in possesso dei requisiti di reddito per ottenere l'esenzione dovrà rinnovare l'autocertificazione - fanno sapere all’Asl – pertanto l’azienda ha messo in campo una dettagliata informazione e una serie di iniziative per rendere più agevole il flusso degli utenti presso le sedi dei distretti di competenza, offrendo apposite aperture straordinarie”.

Inoltre, è stata programmata anche la possibilità di compilare preventivamente il modulo di autocertificazione, scaricandolo dal sito, all’indirizzo https://www.aslnapoli2nord.it/.../richiesta-e-rinnovo.

Si potrà pure gestire in maniera autonoma le proprie esenzioni e consultare tutte le esenzioni attive, senza i disagi dovuti alla presenza fisica negli uffici distrettuali. Il tutto corredato da un QRcode che consente la visione di video tutorial che illustra la relativa procedura.