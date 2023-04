Ristoratrice nel centro di Nola rubava energia elettrica: denunciata

I militari della stazione carabinieri forestale di Marigliano sono entrati nel ristorante per un controllo sulla tracciabilità degli alimenti, nell'ambito dei controlli disposti dal gruppo garabinieri Forestale di Napoli.

Durante l'attività di controllo però, pur non riscontrando anomalie relative alla corretta tracciabilità degli alimenti, i militari notavano una anomalia presente sul misuratore elettrico.

Immediatamente facevano intervenire sul posto personale tecnico dell’e-distribuzione i quali, a seguito di controllo di rito, accertavano che all’interno del contatore erano presenti anomale saldature in grado di creare un “ponte” capace di abbattere i consumi elettrici.

La titolare dell’attività, una trentenne del posto, è stata così deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nola per furto aggravato mentre il contatore è stato posto sotto sequestro penale. Il prelievo furtivo ha permesso alla donna di rubare energia elettrica per un importo di 5.000 euro in meno di un anno.