Nascondeva hashish in casa, arrestato 43enne di Ottaviano

Mercoledì personale del Commissariato di Nola, ad Ottaviano, nell’ambito dei controlli sullo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato P.M., di anni 43, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In particolare, a seguito di perquisizione locale effettuata presso un’abitazione nella sua disponibilità l’uomo è stato trovato in possesso di 10,3 kg di hashish. La sostanza stupefacente, confezionata e suddivisa in 105 plance, è stata rinvenuta in un’intercapedine ricavata all’interno di una controsoffittatura nella cantina dell’appartamento.