Choc nel ristorante giapponese in provincia di Napoli: dipendente 23enne accoltellato dal collega

Choc a Quarto, dove i carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti in un ristorante giapponese di via Campana 155/c. Poco prima, all’interno delle cucine, un dipendente 23enne del Pakistan era stato aggredito da un suo collega connazionale con un coltello da cucina.

Per la vittima, trasferita nell’ospedale santa Maria delle Grazie, lesioni lievi al volto e alle braccia. L'uomo non è in pericolo di vita.

I carabinieri sono alla ricerca dell’aggressore che dopo aver accoltellato il collega è fuggito. Il coltello utilizzato è stato sequestro.