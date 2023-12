San Giorgio a Cremano, casa confiscata alla criminalità va a ex vittima di violenze

Porta con sé la magia del Natale la storia a lieto fine di cui è protagonista una giovane donna di un comune del Napoletano con alle spalle un passato di minacce e vessazioni che le avevano reso la vita oltremodo difficile.

Oggi il primo Natale da festeggiare con i figli in una casa tutta nuova confiscata alla criminalità organizzata a San Giorgio a Cremano e assegnata a lei che era in testa alla graduatoria. Dopo aver trovato il coraggio di denunciare, la donna era stata ospitata per un periodo di tempo nella casa per donne maltrattate, annessa al centro anti violenza.

«La legalità è sempre il fil rouge della nostra azione amministrativa. E continua ad esserlo, giorno dopo giorno, con un chiaro obiettivo: ripristinare la legalità laddove si è agito incuranti della legge e del prossimo e restituire dignità e speranza a chi soffre» commenta il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno nel ringraziare quanti in tempi molto stretti hanno consentito che si realizzasse 'un piccolo miracolo di Natale'.