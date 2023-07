Sant'Antimo, sequestrati 30 metri cubi di batterie per auto al piombo esauste

Controlli straordinari a Sant’Antimo. I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo e della tutela dell’ambiente del nucleo operativo ecologico di Napoli hanno denunciato il titolare e il locatario di una ditta con sede a via Medi. Nel capannone di circa 240 metri quadrati adibito alla vendita all’ingrosso di parti e accessori per auto sono stati rinvenuti circa 30 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, batterie per auto al piombo esauste che i due avrebbero voluto smaltire senza autorizzazione.

I carabinieri hanno sequestrato l’intero capannone con all’interno le attezzature utilizzate per lo smaltimento delle batterie ed il materiale di scarto.

Sicurezza ambientale ma anche contrasto allo spaccio di droga. I militari hanno infatti arrestato Antimo Mauriello, 20enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, agli arresti domiciliari, ha ricevuto la visita serale dei carabinieri che hanno controllato la sua abitazione. In un borsello, rinvenuti e sequestrati 50 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte alla vendita.