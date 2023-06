Il sindaco Massimo Buonanno (Pd) è stato sfiduciato dopo solo un anno dalla sua elezione che aveva interrotto un commissariamento di oltre due anni, seguito allo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità. L'ultimo atto di una crisi che era già nell'aria da qualche mese si è svolto nel consiglio comunale di lunedì sera. Nella votazione del rendiconto di esercizio del 2022 la maggioranza è andata sotto: 13 a 12. Buonanno aveva perso pezzi quando il 10 giugno Pietro Paolo Di Matteo e Antimo Puca (Nuovo Pensiero Democratico) e Andrea Petito e Francesco Cesaro (Popolari per Sant'Antimo) avevano già votato contro il rendiconto. In quella seduta si era registrato un risultato di parità (12 a 12) e il presidente del consiglio aveva avuto la possibilità di riconvocare l'assise entro il 19 giugno.

Prima del 10 giugno i dissidenti avevano firmato un documento con la minoranza con il quale si chiedeva al sindaco di sostituire gli assessori con una giunta tecnica ed accettare una sorta di mandato a scadenza, fino a fine 2023. Buonanno aveva considerato la proposta come un «ricatto». La mancata sottoscrizione del documento da parte del consigliere di minoranza Treviglio aveva fatto ipotizzare che la sua posizione potesse pendere a favore di Buonanno ma così non è stato. Alla fine, non è servito nemmeno l'azzeramento della giunta deciso dal sindaco a poche ore dal consiglio.

«In questa settimana ho più volte fatto appello a tutti i consiglieri affinché operassero un atto di responsabilità, approvando il rendiconto, sempre e solo con l'obiettivo per cui ho lavorato nell'ultimo anno e che è stata la stella polare della mia azione amministrativa, ovvero l'interesse supremo della città» ha dichiarato Buonanno. Il sindaco considera il voto dei quattro dissidenti un atto «di condanna verso la città a un nuovo commissariamento prefettizio, un gesto motivato da capricci personali». Buonanno si rammarica che sia stato interrotto il suo mandato «che si è concentrato su come far rinascere economicamente e socialmente una comunità che non si sentiva più tale, un comune che veniva da tre anni di commissariamento, in dissesto finanziario e con una carenza cronica di personale». Il sindaco esprime timori per il destino «di progetti già approvati e quelli messi in cantiere».

Pietro Paolo Di Matteo, uno dei consiglieri dissidenti, replica che «non si è trattato di un capriccio ma che è stato certificato un disastro amministrativo. Il rendiconto non poteva essere votato per una serie di irregolarità. Ho rimesso il mio mandato nelle mani dei cittadini perché ritengo che chi amministra debba fare i loro interessi e così non è stato». Italia, consigliere di opposizione di «Agorà», stigmatizza la scelta di Buonanno di non firmare il documento proposto dalla minoranza: «Si trattava di un'apertura alla maggioranza per andare avanti e testare, dopo sei mesi, la sua stabilità. Questo fallimento è nato sulle profonde spaccature che aveva la maggioranza al suo interno già il giorno dopo le elezioni».