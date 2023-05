Scudetto Napoli, spunta il murale del “ciuccio emozionato”

Un ciuccio che piange emozionato, avvolto dalla maglia azzurra - targata Buitoni, quella degli scudetti dell'era Maradona in città - e con accanto lo scudetto numero 3. È questa l'ultima opera dell'artista nato a Sant'Anastasia Gianpiero D'Alessandro, il 30enne designer napoletano noto in tutto il mondo per le sue creazioni artistiche e i featuring con grandi artisti della musica internazionale, che per questa volta ha deciso di dedicare al Napoli e alla festa tricolore l'ultimo lavoro.

Un murales che mette insieme tante generazioni. «In questo caso il “ciucciariello” abbraccia commosso le nuove generazioni e i giovani con questo nuovo titolo conquistato. Il passato che entra a contatto con il presente» ha scritto l'artista sui social. L’opera è visibile presso il Green Park di Sant’Anastasia, il comune del vesuviano da cui Gianpiero è partito, un vero e proprio regalo per i suoi concittadini in occasione dello scudetto.